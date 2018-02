Veenendaalse senioren leven in de keuken vanwege hoge stookkosten

Video Komst van compleet nieuwe woonwijk in Utrecht stap dichterbij

14:50 De komst van een compleet nieuwe woonwijk in de Merwedekanaalzone midden in de stad Utrecht is een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft vanmiddag besloten hoe de wijk, die tussen de Dr. M.A. Tellegenlaan en de A12 komt, er in grote lijnen uit komt te zien. Er komen minimaal 6.000 nieuwe woningen.