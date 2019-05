Veenendaalse vrouw betaalde 1000 euro om ex te laten vergiftigen met cocaïne

De vechtscheiding met haar ‘gewelddadige’ ex liep zo uit de hand dat Simone S. (33) besloot om 1000 euro te betalen om hem te laten ombrengen . Grote vraag is of dat haar eigen idee was of dat de cocaïnedealer van haar ex met dit voorstel kwam.

Het begon allemaal met een sms van cokedealer Achraf A. (22, bijnaam Brommertje). Dit telefonische tekstbericht was bedoeld voor de ex van Simone, maar kwam bij haar terecht. Simone besloot contact op te nemen met het nummer, waarna een gesprek ontstond. Simone vertelde over haar penibele situatie en de vechtscheiding waar ze in zat en waardoor ze voor nood met haar kinderen op een camping verbleef.

Beschermen

,,Ik kan me vaag herinneren dat ik heb ingestemd met zijn idee’’, zei de verdachte Simone vandaag tijdens de rechtszaak tegen haar, de cokedealer en haar moeder. ,,Brommertje overtuigde me dat hij vaker iemand met heroïne vervuilde cocaïne had geleverd en dat ik dan van mijn problemen af zou zijn. Hij wilde me beschermen.’’

Ja, achteraf vraagt ze zich ook af waarom de dealer haar ex om wilde brengen. ,,Maar daar kan ik niet achterkomen.’’ Brommertje vertelde Simone dat er sprake was van een drugsschuld van haar ex en dat die schuld in combinatie met het beoogde uit de weg ruimen voor 1000 euro zou zijn afgelost.

De moeder van Simone pinde op verzoek van haar dochter de 1000 euro, waarna Simone het geld overhandigde aan Brommertje. ,,Ik wist niet dat dit plan speelde, ik wist alleen dat hij ons zou beschermen’’, zei moeder T. vandaag.

Gearresteerd

Al snel kreeg Simone wroeging en probeerde ze via een omweg een afspraak te maken in een winkelcentrum met Brommertje. Volgens haar om hem te vertellen te ‘stoppen met zijn plan’. ,,Maar toen ik dat vertelde, ging hij ervandoor’’, zei Simone. Moeder en dochter zetten nog de achtervolging in en sloegen zelfs een spiegel van zijn auto stuk. Net zoals een horloge van Simone. Maar Brommertje ontkwam en moeder en dochter stapten naar de politie. Waar ook het moordplan op tafel kwam en ze allebei werden gearresteerd.

,,Ik werd zo op mijn huid gezeten door mijn ex-man en bedreigd met de dood dat ik een uitweg zocht’’, zei Simone. ,,En die werd me geboden. Ik ging daarin mee.’’ Haar moeder zei: ,,Het enige wat ik van de hele toestand nog weet, is dat haar ex een wapen had besteld, waar we aangifte van hebben gedaan. Ik heb alleen mijn dochter 1000 euro geleend, Brommertje zou ons voor dat geld beschermen.’’ Om daar met stemverheffing en in tranen aan toe te voegen: ,,De kindjes lagen bij mij in bed, terwijl hij (de ex, red.) ons wou komen neerschieten. Ik wist alleen dat we beschermd zouden worden. Simone was toentertijd helemaal de weg kwijt. Ik weet er verder niets van.’’

Strafeis

Brommertje is vandaag afwezig op de zitting en heeft ook nooit een verklaring afgelegd over de gebeurtenissen. Zowel hij als Simone en haar moeder horen later vandaag de straf die het Openbaar Ministerie voor hen voor ogen heeft, voor het voorbereiden van de moord die nooit is uitgevoerd.