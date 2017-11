Veiling van kasteel Sterkenburg gaat (nog) niet door

Het middeleeuwse kasteel Sterkenburg is nu in gebruik als trouwlocatie, bed and breakfast en vergaderaccommodatie. Eigenaar Jelle van Helsdingen weigert echter al twee jaar de hypotheek te betalen, sinds die door Van Lanschot Bankiers is doorverkocht aan Promotoria in Baarn. Promotoria is een Nederlandse dochter van het Amerikaanse investeringsfonds Cerberus. De kasteeleigenaar wilde daar niet mee in zee, omdat ze vreesden dat de nieuwe Amerikaanse geldverstrekker zich harder zou opstellen.