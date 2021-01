Vera (31) wint prijs met ontroerende foto: ouders zien vroeggeboren tweeling voor het eerst naast elkaar

Sterren­chef Wilco rijdt voor met kreeft, coquilles, kalfswang en champagne in zijn SRV-wagen

23 januari De SRV-wagen, volgeladen met culinaire hoogstandjes van sterrenchef Wilco Berends, is zaterdag de place to be in Loenen aan de Vecht. Liefhebbers staan in de rij om te mogen winkelen. Met tassen vol oesters, tarbots, tournedos en mooie wijnen komen de meesten weer naar buiten. ,,Wij gaan genieten vanavond.”