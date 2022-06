Verbaasd kijkt Marieke naar de rijkelijk gedetailleerde huizen: ‘Ik waande me niet in Leidsche Rijn’

column In het coalitieak­koord zag Marieke een Utrecht dat helemaal niet bestaat (en ook niet over 4 jaar)

Omdat ik echt zeker wilde weten of er zelfs in Leidsche Rijn betaald parkeren komt, raadpleegde ik dit weekend eens het coalitieakkoord, waar de plannen voor Utrecht tot 2026 in staan. Niet dat het mij persoonlijk iets uitmaakt, maar ik was gewoon nieuwsgierig of het waar was. Gratis parkeren en überhaupt een parkeerplek, was voor velen ooit een belangrijke reden om naar de Vinex te emigreren.

7 juni