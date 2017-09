Regenachtig

Van Hooijdonk denkt dat het regenachtige weer van de afgelopen dagen meer studenten ertoe heeft gebracht met de bus te reizen in plaats van met de fiets. ,,Dat is waarschijnlijk de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Ik hoop dat ondanks het vreselijke weer meer mensen op de fiets stappen, zodat dit de nodige druk van de situatie afhaalt.’’

Volgens Van Hooijdonk is het lastig wat aan de tijdelijke situatie te veranderen. ,,Dit is een geval van even doorbijten. Er zijn wel verkeersregelaars om alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Wij zullen de aannemer aansporen de nieuwe halte in de eerste week van oktober af te hebben. Dan kunnen er ook weer meer bussen stoppen.’’