Verbijstering over dodelijk ongeluk nog altijd groot in Houten én Oegstgeest

Dat is zeker het geval in Houten, maar dat is ook zo in Oegstgeest. Daar woont de bestuurder van de auto die het ongeluk op de A44 richting Amsterdam veroorzaakte. Deze zaterdagmiddag is de begrafenis van het omgekomen echtpaar. Die vindt in besloten kring plaats in Den Haag.



De 32-jarige Oegstgeester die het ongeluk veroorzaakte, reed volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Holland ‘veel te hard’ en had gedronken. ,,Volgens verschillende media heeft de man bovendien drugs gebruikt, maar of dat inderdaad het geval is geweest moet nog worden vastgesteld in het onderzoek dat loopt,’’ aldus een woordvoerster.