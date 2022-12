Verbindende boodschap mocht niet baten: Mariabeeld in Driebergense Lourdesgrot onherstelbaar vernield

Galerij van Driebergen­se flat toneel voor prostitu­ees in pikante lingerie: ‘Ze waren van alle markten thuis’

Het was dag en nacht een komen en gaan van klanten én paraderende prostituees, op de galerij van de flat aan de Groenhoek in Driebergen. ,,In hun pikante lingeriesetjes liepen ze ‘s nachts over de galerij om hun klanten op te vangen. Iedereen wist dat het een bordeel was.”

14 november