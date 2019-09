Verbrande broodjes bezorgen Utrechtse brandweer veel werk

Man gestoken op camping in Holland­sche Rading; politie houdt verdachte aan

16 september Bij een steekincident op een camping aan de Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading is vanavond een man gewond geraakt. De politie hield een vrouw aan, maar kan nog niet zeggen of zij ook de dader is. De toedracht van het incident wordt onderzocht.