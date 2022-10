Verbreding A27: Kamerleden schrikken van geheime variant die Utrechts bos spaart

Niemand die het nog weet, maar in Vleuten ligt al een Annemiek van Vleu­ten-fiets­pad

Haar woonplaats Vorden, haar studiestad Wageningen én haar geboortedorp Vleuten willen allemaal dolgraag klasbak Annemiek van Vleuten eren, nadat zij in Australië met een gebroken elleboog victorie kraaide op het WK wielrennen. Er moet een weg of fietspad naar haar vernoemd worden, opperde de Utrechtse politiek. Maar wat blijkt? Dat fietspad ligt er al! In Vleuten uiteraard.

30 september