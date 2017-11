Verbreding Rondweg-Oost gaat Veenendaal miljoenen kosten

Dat geld is er niet. ,,Er is een bedrag van 8,5 miljoen euro voor beschikbaar’’, vertelde gedeputeerde Jacqueline Verbeek woensdag op een informatie-bijeenkomst in Veenendaal. ,,De rest zullen we ergens anders vandaan moeten halen.’’



Reden voor de provincie om eind oktober een brief naar de gemeenteraad te sturen met de vraag wat die eventueel bereid is om mee te betalen. De gemeenteraad moet daar in december over beslissen: door te vertellen welke variant ze willen en hoeveel ze bereid zijn mee te betalen. Helemaal niets doen is ook nog steeds een optie.