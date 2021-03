Verdacht pakketje aangetroffen bij Defensie aan de Utrechtse Europalaan, zou mogelijk gaan om poeder

Eindelijk heeft juf Marieke haar eigen klas, valt een van de leerlingen in slaap..

24 maart In het midden van het halve kringetje met stoeltjes staat een lage tafel met daarop een geel tafelkleedje met klosjes en een kan met water. Uit de waterkan steken een paar takjes met groene blaadjes en katjes. Die heb ik op mijn fietstocht naar school van een paar struiken en bomen genakt, zoals mijn puberzonen het zouden noemen. Het leek me zo leuk om tegen de kindjes in mijn klasje van vandaag te zeggen: ,,Jullie mogen de katjes aaien.’’