Verdachte (18) na half jaar op vrije voeten na overval op telefoonwinkel: ‘Heb hier niks mee te maken’

COLUMN Die tijdelijke politie­keet in Hoef en Haag is een lelijke kras op de dorpse idylle

In wat we inmiddels kennen als het dorpje Hoef en Haag werd in 2017 een schat opgegraven. Een heuse muntschat, vijfhonderd gouden en zilveren munten uit de vijftiende eeuw. Een bijzondere vondst. Wie hem wil zien, moet gaan kijken in het Stedelijk Museum Vianen.

6 augustus