Verdachte aangehouden voor liquidatie Houtenaar Farid S.

Doorbraak impasse rond Utrechtse camping De Berekuil lijkt in zicht

15:34 Een doorbraak lijkt in zicht in de al jaren durende impasse rond camping De Berekuil. De camping, die al jaren in deplorabele staat verkeert, heeft voor het volgend zomerseizoen 35 nieuwe chalets en een restaurant. Dat verzekert Ton Oostveen. Hij zegt besprekingen met de gemeente Utrecht over overname zo goed als rond te hebben.