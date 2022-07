Verdachte ‘afperser’ in drugszaak bekende van politie: oud-Utrechter zit vast voor explosies en bedreigingen

Gekrakeel om golfbaan in Noorder­park begint te lijken op ‘onderne­mer­tje pesten’

De discussie over het nieuwe golfcentrum in het Noorderpark is verworden tot een juridisch gevecht. ,,Het begint steeds meer te lijken op ondernemertje pesten”, vindt Ralph Jacobs van de VVD. Bezorgde bewoners vrezen voor een partycentrum in de achtertuin, de exploitant bestrijdt dit.

