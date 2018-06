Verdachte bekent doodschieten broer Utrechtse kroongetuige

D66: Nu geen besluit over verhuizing mariniers­ka­zer­ne

10:16 Regeringspartij D66 wil een definitief besluit over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen uitstellen. De partij heeft nog te veel vragen over de verhuizing om er nu al over te kunnen beslissen. Ook bij de oppositie zijn twijfels over de verhuizing.