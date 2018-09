Verdachte brute verkrachting Breukelen langer vast

Theater Aan de Slinger in Houten viert tienjarig bestaan: ‘We zijn klein maar fijn’

19:11 Voor Houten blijft het moeilijk kiezen: is het nou een dorp, of is het al een stad? In elk geval is Houten een gemeenschap die beschikt over een drukbezochte culturele huiskamer. Letterlijk iedere Houtenaar stapt er weleens binnen: Aan de Slinger. Het theater viert deze dagen zijn tienjarig bestaan. En omdat het feest is, mag directeur Arjen Berendse vijf keer kiezen.