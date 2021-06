Verdachte die Simge (20) op de A2 de dood injoeg ook gelinkt aan onderzoek naar plofkraken

Eindelijk duidelijk­heid over toekomst monumenta­le panden in Zeist: eerst antikraak, daarna wonen en zorg

14:15 Na jaren van vertraging en conflict over illegale bewoning is de lucht geklaard boven de historische panden Veldheim, Peronnik en Stenia in Zeist. Ze wachten op hun nieuwe bestemming als bijvoorbeeld tehuis voor dementerenden of zorggebouw met bijbehorende woningen. Tot die tijd worden ze antikraak bewoond: nu volgens heldere afspraken.