Verdachte dodelijke schietpartij De Meern zat eerder op avond nog op bankje met buurman te kletsen

VIDEO Vrouw gedood in De Meern: ‘David schoot zijn ex dood, twee weken nadat hun relatie werd verbroken’

17:32 Bij een schietpartij in een woning aan de Marketentsterlaan in De Meern is kort voor middernacht een vrouw om het leven gekomen. De vermoedelijke schutter is haar ex-vriend, die eerder op de avond nog met een buurman op een bankje zat te kletsen.