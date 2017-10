Verdachte krijgt tip van rechter: 'Laat in het vervolg messen achterwege'

Het incident gebeurde in april bij de Utrechtse gezondheidsorganisatie Lister. deze organisatie biedt onderdak aan mensen met een beperking of verslavingsachtergrond. De jonge vrouwelijke verdachte gaf aan 'dat ze geïrriteerd was geraakt' en als gevolg daarvan een aantal glazen alcohol had gedronken. Vervolgens ontstond een woordenwisseling met een begeleidster die hierop door de verdachte met neersteken werd bedreigd. Een toegesnelde begeleider probeerde de situatie te sussen maar werd vervolgens ook bedreigd. Nadat Valeria naar buiten was gelopen zou ze nog een medebewoonster hebben bedreigd.

Stok achter de deur

Twee van de drie bedreigingen zijn volgens de officier van justitie bewezen. Als het aan de officier van justitie ligt komt S. er zonder nieuwe gevangenisstraf af. Nadat ze al twaalf dagen in voorarrest heeft gezeten blijft er nog een voorwaardelijke straf van bijna twee maanden over. Het opleggen van de voorwaardelijke straf moet een stok achter de deur zijn om herhaling te voorkomen.

Valeria meldt in de rechtbank dat ze 'het spijtig vindt wat er is gebeurd, open staat voor hulp en door het incident heeft geleerd dat ze niet naar de fles moet grijpen op momenten dat ze boos of geïrriteerd is'. Tijdens het voorarrest is een psychologisch onderzoek afgenomen bij S. Volgens advocaat Spans is zijn cliënte op de hoogte van de conclusies van dit rapport. Zo zou er onder andere sprake zijn van een borderline persoonlijkheidsstoornis en overmatig alcohol - en cannabis gebruik.

Tip

De rechter had aan het eind van de zitting nog een tip: "Laat in het vervolg messen of andere wapens achterwege. Zodra er wapens aan te pas komen wordt een bedreiging zeer zwaar opgepakt."