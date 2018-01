Verdachte liquidatiepoging Overvecht mishandeld in gevangenis

Een van de verdachten van een verijdelde liquidatie in de Utrechtse wijk Overvecht is in de gevangenis mishandeld en later overgeplaatst naar een andere penitentiaire inrichting. Het gaat om de Amsterdammer Jerrel Z. Dat bleek vandaag tijdens een nieuwe zitting in een groot liquidatieonderzoek.