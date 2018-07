Verdachte moord broer kroongetuige 'wist niet wie hij doodschoot'

De man die heeft toegegeven de broer van kroongetuige Nabil B. te hebben doodgeschoten, is al in het najaar van 2017 gevraagd een liquidatie te plegen. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.

Op 29 maart 2018 werd Reduan B. in het kantoor van zijn eigen bedrijf doodgeschoten. Al snel bleek dat hij broer is van kroongetuige Nabil B., van wie enkele dagen voor de moord bekend was geworden dat hij belastende verklaringen heeft afgelegd over een reeks liquidaties en de opdrachtgevers daarvan. Dat zouden volgens Nabil B. Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zijn. Twee dagen na de liquidatie werd Shurandy S. uit Hilversum als verdachte aangehouden. In de vluchtauto die werd gebruikt vond de politie dna-materiaal dat wees naar S. Later vond de politie in zijn woning in Hilversum ook een handgeschreven briefje met daarop het adres van het bedrijf van Reduan B.



S. heeft een bekennende verklaring afgelegd. Hij geeft toe dat hij Reduan B. heeft doodgeschoten, maar zegt dat hij niet wist dat hij de broer van de kroongetuige was. Nadat hij er eind 2017 mee had ingestemd om een huurmoord te plegen, kreeg S. in januari 2018 het verzoek om een garagebox te huren, waar hij de gestolen vluchtauto's kon stallen. Zes dagen voor de moord kreeg hij specifieke instructies over het doelwit: foto's, een locatie en werktijden. Maar ook op dat moment wist hij niet dat het ging om de broer van de kroongetuige, zo zei advocaat Nico Meijering. Die benadrukte ook dat Shurandy S. geen namen van opdrachtgevers of andere betrokkenen heeft willen noemen. Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond.

Schokkend en ongekend

De officier van justitie noemde de moord op Reduan B. schokkend en ongekend. „Het nieuws is ingeslagen als een bom. Een volstrekt onschuldige burger is geliquideerd. De familie van de kroongetuige heeft halsoverkop huis en haard moeten achterlaten, terwijl ze het verlies van Reduan moeten zien te verwerken. Dit lijkt een rechtstreekse reactie op de verklaringen die de kroongetuige heeft afgelegd.” Volgens de officier is het niet eerder voorgekomen dat onschuldige familieleden van een kroongetuige om het leven zijn gebracht. De familie van de kroongetuige volgde de zitting via een videoverbinding.

Advocaat Nico Meijering toonde tijdens de zitting ook zijn verbolgenheid over het feit dat op de dag van de moord een gesprek tussen een journalist en een bron in het geheim is afgeluisterd. Het OM zegt dat die opname – zonder uit te luisteren – is verwijderd. En dat was tegen het bevel van de rechter-commissaris, die juist had bevolen dat de opname in het dossier terecht moest komen. Dit omdat er mogelijk ontlastende informatie naar boven zou komen. Het OM heeft daar geen gehoor aangegeven. „Het moet niet gekker worden”, aldus Meijering. „Waarom is het materiaal niet bewaard? Doelbewust is een gerechtelijk bevel genegeerd. Het eventuele zicht op ontlastende informatie is daarmee definitief weg.”

In een andere zaak, die te maken heeft met de liquidatie van Reduan B., eiste het OM 3,5 jaar cel tegen Gwensley G. (34) in verband met verboden wapenbezit. Een van die wapens werd gevonden vlakbij de plek waar B. werd geliquideerd. Maar het OM benadrukte een aantal keer dat G. niet wordt verdacht van betrokkenheid bij die liquidatie. Hij wordt slechts vervolgd voor het verboden wapenbezit.