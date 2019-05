Verdachte moord op ex-vriendin Laura Korsman (24) gaat vandaag praten in de rechtbank

Op de rechtbank in Utrecht staat vandaag Zamir M. terecht, de enige verdachte rond de moord op Laura Korsman. De 32-jarige verdachte uit Nieuwegein zou zijn 24-jarige ex-vriendin uit Werkendam vorig jaar zomer om het leven hebben gebracht met een mes. De zitting begint rond 09.00 uur en is live bij het AD Utrechts Nieuwsblad te volgen.

In haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht troffen agenten Laura woensdag 11 juli levenloos aan. De avond en nacht ervoor bezocht ze nog een feest in de Melkweg in Amsterdam, waar ze tussen 23.30 en 5.00 uur danste op de klanken van ‘Techno Tuesday’.

Op dat feest was ook Zamir M. aanwezig, haar ex die haar al weken stalkte nadat Laura hun relatie had verbroken. Rechtstreeks vanaf het feest zou Zamir, mogelijk onder invloed, naar de studentenwoning van Laura zijn gereden. De man ontkent niet dat hij in het studentenhuis is geweest op de dag van de moord. Hij heeft tijdens een eerdere zitting verklaard vandaag daarover openheid van zaken te geven, nu alle onderzoeken zijn afgerond.

Stalking

Onder meer in het Pieter Baan Centrum is onderzoek gedaan naar de boomlange kerel, die Laura zo ernstig stalkte dat de jonge vrouw zelfs een alarmknop voor noodgevallen kreeg aangeboden van de politie. Zamir zocht haar op bij haar werk in het UMC, stond soms opeens op haar balkon, overstelpte haar met bloemen en bleef maar bellen en appjes sturen. Omdat hij niet kon verkroppen dat hun relatie over was.

Volledig scherm Laura Korsman werd op 11 juli 2018 vermoord in haar huis aan de Bosboomstraat in Utrecht. © Sem van der Wal/AD

Uit het rapport dat over hem is opgesteld door een psychiater en psycholoog moet duidelijk worden in hoeverre Zamir toerekeningsvatbaar was, toen het op 11 juli vorig jaar zo afschuwelijk misging. Om die vraag te beantwoorden is ook onderzoek gedaan naar zijn jeugd en naar zijn recentere verleden, waarbij ook 2015 aan bod is gekomen.

Mishandeld door motorbende

In dat jaar liep Zamir M. een trauma op. Als deejay ‘Sammy G.’ leed hij volgens zijn vrienden aan grootheidswaanzin en gedroeg hij zich als een ster. Voor een klus in Amsterdam zou hij zich daarbij hebben laten begeleiden door leden van de motorbende Catervarius. Hij was deze mannen echter nog 150 euro schuldig.

In plaats van hem te begeleiden, namen ze Zamir mee naar hun clubhuis in Benschop, waar ze hem martelden. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd, werd met een bijl op zijn knieën geslagen en moest urine drinken. De verdachte raakte door dit voorval zwaar getraumatiseerd en volgt sindsdien therapie, vanwege angst en agressie.

Ontoerekeningsvatbaar?

Volgens zijn Utrechtse advocaat Willem Jan Ausma gaat de geestelijke gesteldheid van zijn cliënt een grote rol spelen in de rechtszaak van vandaag. Hij werd eerder dit jaar vanwege zorgen om zijn psychische toestand al overgeplaatst naar een andere gevangenis. Als Zamir M. ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, dan dreigt voor hem tbs met dwangverpleging. Eerder verklaarde Zamir hij voor de rechtbank: ,,Het is een tragedie wat zich daar heeft afgespeeld. Het verlies en heengaan van Laura Korsman had nooit gemogen.”

Met de ouders die vandaag een slachtofferverklaring afleggen, gaat het niet goed. ,,Sinds de dood van hun dochter is hun leven totaal ontwricht. Ze zijn in een shock geraakt, waar ze nog niet uit zijn”, zei hun advocaat Van Raak afgelopen week tegen het AD. Ze kunnen nog altijd niet werken en hebben blijvende klachten. Van Raak zal namens de nabestaanden vandaag claims op tafel leggen. Die bestaan onder meer uit een vergoeding voor de kosten van de uitvaart van Laura.