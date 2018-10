Verdachte opgepakt voor moord op Utrechtse drugshandelaar Wout Sabee

Ruim twee jaar na de moord op drugshandelaar Wout Sabee (70) heeft de politie een verdachte aangehouden in verband met betrokkenheid bij zijn liquidatie. Het gaat om de 35-jarige Marcel D. uit Nieuwegein, die vorige week maandag in zijn woning werd opgepakt . D. zou een leidende rol spelen in de Nederlandse cocaïnehandel.

Het is klokslag 08.00 uur als de politie bij twee naastgelegen woningen aan de Snekerveste in de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg binnenvalt. Rechercheurs trekken alles overhoop in de twee woningen in de zoektocht naar bewijs. Ook zet de politie een drugshond in. Twee dure auto’s worden even later op een politieoplegger geladen en de wijk uitgereden. Ook op tien andere plekken in het land doet de politie tegelijkertijd invallen. Uiteindelijk worden zes mannen opgepakt. Zij zitten allen nog vast. Een van hen is Marcel D., die woont in een van de woningen aan de Snekerveste. In zijn woning vinden rechercheurs onder meer een flinke hoeveelheid cash geld. Op andere plekken in het land worden ook wapens gevonden. Het OM heeft beslag laten leggen op de woning van D.

Marcel D. zou samen met de vijf andere verdachten een organisatie vormen die zich al jaren zou bezighouden met de handel in cocaïne. Daarmee is veel geld te verdienen en de politie vermoedt dan ook dat de bende miljoenen heeft vergaard met de cokehandel. Het politieonderzoek naar deze bende heeft zeker anderhalf jaar in beslag genomen en kreeg recent nog een extra lading. Bij de recherche kwam informatie binnen die Marcel D. linkt aan de liquidatie op Wout Sabee.

Alle beperkingen

Die tip werd zorgvuldig nagetrokken en inmiddels is gebleken dat die informatie concreet genoeg was om D. ook officieel te verdenken van betrokkenheid bij de moord op Sabee. Welke rol hij precies heeft gehad, is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat D. in alle beperkingen zit, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. En zijn advocaat weigert ieder commentaar.

Dat Marcel D. betrokken zou zijn bij de moord op de voormalige drugsbaron uit De Meern is opvallend. Sabee, die opgroeide in de Utrechtse volksbuurt Wijk C, was een veteraan in het criminele circuit. Hij woonde in een riante villa en reed rond in een luxe sportauto. Officieel had Sabee een handel in kantoormeubelen, maar daarnaast regelde hij wiettransporten naar het Verenigd Koninkrijk. Hij verdiende daarmee extra goed omdat hij geregeld een lading achteroverdrukte, zo weten ingewijden in het criminele milieu. Sabee stond erom bekend. In zijn laatste jaren stapte Sabee over naar de cokehandel: de opbrengsten zijn er simpelweg vele malen hoger.

Sabee veranderde echter niet, want net als bij de wiettransporten hield hij zo nu en dan partijen cocaïne achter. Dat kwam hem duur te staan. In 2014 overleefde hij een aanslag op zijn leven maar ternauwernood. De twee opgepakte schutters zitten jarenlange celstraffen uit. Twee jaar later werd Sabee in de tuin voor zijn villa alsnog doodgeschoten. Sabee werd in 2015 nog door de inmiddels geliquideerde drugshandelaar Aziz Anzi gewaarschuwd dat een tweede aanslag zou volgen, maar Sabee weigerde politiebescherming. Anzi werd zelf in 2015 in De Meern doodgeschoten. De daders zijn nog altijd voortvluchtig.

Mocro Maffia

Volgens bronnen in de onderwereld waren zowel Anzi als Sabee pionnen van wat voor het grote publiek de Mocro Maffia is gaan heten. Dat juist Marcel D. nu wordt gelinkt aan de liquidatie van Sabee is daarmee juist des te opvallender, omdat de politie heeft benadrukt dat zijn criminele groep losstaat van de Marokkaanse cocaïnenetwerken. Mogelijk lopen er op de achtergrond toch verbanden tussen deze netwerken waar de politie op dit moment nog geen zicht op heeft.