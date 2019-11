Verdachte tramaanslag Utrecht moet opnieuw verplicht bij zitting aanwezig zijn

Tijdens de komende rechtszaak op 16 december wordt de stand van het onderzoek besproken. Zo is inmiddels bekend wat het onderzoek naar de geestelijke vermogens van Tanis heeft opgeleverd. De Utrechter (38) is de afgelopen maanden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Op de komende zitting kunnen er nieuwe onderzoekswensen worden ingediend. ‘De rechtbank vindt het nodig dat de verdachte op de regiezitting aanwezig is. Daarom zal hij op die zitting verplicht aanwezig zijn. Het is in zijn belang dat de stand van het onderzoek ook in zijn aanwezigheid wordt besproken, en dat hij zijn standpunt over de voortgang kenbaar kan maken. En net als op de voorgaande zitting zal ook het onderwerp van zijn rechtsbijstand besproken worden,’ zo stelt de rechtbank in een verklaring.

De vorige keer dat Tanis verplicht aanwezig moest zijn, ging dat gepaard met veel gedoe. De verdachte moest zelfs met banden moest worden gekneveld. Rechtbankpresident Ruud Veldhuisen wilde destijds weten waarom Tanis geen advocaat wilde. De Utrechter zei toen het Nederlandse rechtssysteem ‘niet te erkennen’.

De derde zitting tegen Gökmen Tanis is op 16 december in de rechtbank in Utrecht. Op 18 maart opende hij het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Tijdens de zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Dit is de laatste zitting voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling die vanaf 2 maart van start gaat.

René Verschuur, de vader van de omgekomen Roos, is tevreden met het besluit om Tanis te verplichten te komen. ,,De vader vindt het goed om te vernemen dat de verdachte verplicht wordt aanwezig te zijn”, zegt zijn advocaat Sebas Diekstra. ,,Met name omdat hij dan niet tegen een lege stoel hoeft aan te kijken.’’ Tot ongenoegen van Verschuur was Tanis bij de vorige zitting nog afwezig. In een emotionele brief riep hij hem - tevergeefs - op alsnog te verschijnen.

Voorafgaand aan de eerste zitting in juli maakten wij onderstaande video: