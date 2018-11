Verdachte van brute verkrachting in Breukelen herinnert zich niks: ‘Die dag is een soort flits’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:05 Het jaarlijks terugkerende muziekfestival Le Guess Who? gaat vandaag start. Vier dagen lang zijn er tal van optredens in onder meer TivoliVredenburg, de Domkerk, Centraal Museum en Nicolaïkerk. Veelal onbekende namen krijgen de kans zich te laten zien, zoals Black Midi en Art Ensemble of Chicago. Het is voor de elfde keer dat het festival plaatsvindt in Utrecht.