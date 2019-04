Verdachte van dodelijk ongeluk waarbij Houtens echtpaar omkwam: ‘Ik schaam me diep’

Z. bood in de volle rechtszaal zijn excuses aan aan de nabestaanden van het echtpaar en de gewonde. ,,Ik heb pas later beseft hoe krankzinnig ik me heb gedragen. Ik schaam me diep.’’ Z. zegt uit schaamte te hebben gelogen over zijn drank- en drugsgebruik in de nacht en dag voor het ongeluk. Hij was na het ongeval de weilanden in gevlucht en had gezegd dat hij daar wodka had gedronken als schrikreactie. Nu geeft hij toe dat dat niet waar was.