‘Verdachte dodelijke mishandeling Lucas de Ruwe wandelende tijdbom’

Begin juli 2017 werd De Ruwe in afhaalrestaurant Pasa aan de Amsterdamsestraatweg hard tegen de grond geslagen na een avond stappen met vrienden. De Ruwe had net een bestelling gedaan in de Turkse grillroom toen hij werd aangevallen door een man met wie zijn vriendengroep even daarvoor buiten ruzie had gekregen. Hij werd hard op zijn hoofd geslagen, ging knock-out en vocht in het ziekenhuis dagenlang voor zijn leven. Uiteindelijk bezweek hij aan zijn verwondingen. De verdachte ging er na de vechtpartij snel vandoor, maar werd desondanks snel aangehouden. Voor de Utrechtse politie is de zaak saillant omdat het slachtoffer de zoon is van een rechercheur, die al enige tijd werkzaam is bij de politie.

Goed ingevoerde bronnen melden nu dat verdachte Dirk K. ‘heel veel voorkomt in de systemen van politie en justitie’ en bekendstaat als zeer agressief. Hij komt uit een probleemgezin dat al jaren de aandacht heeft van hulpverleners. Onduidelijk is of hij ooit zelf onder behandeling heeft gestaan. K. kwam op zijn dertiende voor het eerst in aanraking met de politie nadat hij werd aangehouden in verband met een winkeldiefstal. Daarna volgde het aantal veroordelingen elkaar in rap tempo op en bouwde hij in een paar jaar een flink strafblad op. Hij is onder meer veroordeeld voor verschillende diefstallen, vernielingen, openlijk geweld en mishandelingen. K. wordt door bronnen omschreven als een ‘wandelende tijdbom’.

Probleemgeval

Ook in de buurt waar hij woont werd K. gezien als een probleemgeval. De eigenaar van het restaurant waar De Ruwe werd doodgeslagen kent K. al jaren. „Hij kwam hier al als kleine jongen en was toen al heel vervelend, hij zorgde voor overlast. De laatste jaren kwam hij hier altijd bier kopen en was hij vaak dronken.”

De advocaat van K. bevestigt dat hij vast zit en wordt verdacht van doodslag, maar weigert inhoudelijk te reageren op de zaak. „Daar heeft mijn cliënt helemaal geen belang bij”, is het enige wat Serah Jap-A-Joe kwijt wil.