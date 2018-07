Verdachte van moord op Laura Korsman werd gemarteld door Benschopse bende

Sam G. werkte als deejay, maar na de vernederende ontvoering was hij toen helemaal gestopt met werken. Dat bevestigt een vriend van G. Deze man organiseerde dancefeesten en daar draaide G. met enige regelmaat. ,,Sinds die ontvoering gedroeg hij zich raar en was hij heel afwezig. Het leek wel of hij in een andere wereld leefde.”

Na die ontvoering in 2016 zat G. een tijd ondergedoken uit angst voor de bende. G. was bevriend met Generino van A., een prominent lid van de Catervariusbende, die in een schuur naast een huis in Benschop hun clubhuis hadden gevestigd.

Sam G. had de bendeleden gevraagd zijn bewaking op zich te nemen als hij plaatjes draaide. Dat was blijkbaar een keer gebeurd, maar hij had de verschuldigde 150 euro daarvoor nog niet betaald. De bende had zich al schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval op een gezin in Lopikerkapel en deinsde er niet voor terug om met grof geweld ook het geld dat Sam hen verschuldigd was, terug te eisen.

Bedreigd met pistool

Daarom werd Sam G. op vrijdag 8 juli 2016 opgehaald door een lid van de Catervariusgroep en verkeerde hij in de veronderstelling dat ze hem naar een feestje in Amsterdam zouden brengen om daar te draaien. Hij werd echter naar de loods in Benschop gebracht, waar hij zwaar mishandeld werd. Ze sloegen met bijlen tegen zijn knieën en handen en dwongen hem met een pistool zijn eigen urine op te drinken. ‘Ik martel hem tot hij dood is’, bezwoer een van de bendeleden.

‘Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had’, liet G. tijdens de rechtszaak tegen de bende via zijn advocaat weten. ‘Ik dacht echt dat ik dit niet zou overleven.’ Zijn advocaat Wendy van Egmond zei dat haar cliënt enorm leed onder de ontvoering en nauwelijks de deur uit durfde. Hij zat een tijd ondergedoken in België, had zelfmoordneigingen en had veel moeite de draad van zijn leven weer op te pakken.