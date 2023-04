Verdachte van oliedumping in beeld, gemeente wil kosten herstelwerkzaamheden verhalen

De olievlek in Utrechts slootwater is vermoedelijk veroorzaakt door een dumping via een hemelwaterput. Het stadsbestuur heeft een verdachte op het oog. Deze persoon zal opdraaien voor de kosten van de herstelwerkzaamheden.

Ter hoogte van de Gageldijk, bij de Noordelijke Randweg rond Utrecht, werd afgelopen woensdag olie op het water gevonden. Van daaruit heeft de olievlek zich verder verspreid.

Na een melding bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is een onderzoek gestart. Daaruit is gebleken dat een flinke hoeveelheid olie in het oppervlaktewater is geloosd, vermoedelijk via de hemelwaterput. Toezichthouders van de HDSR en gemeente menen te weten wie daarvoor verantwoordelijk is.

Afgewerkte olie is een gevaarlijke afvalstof met schadelijke gevolgen voor flora en fauna. ,,Het onderzoek en de vervolgstappen voor de handhaving zijn in volle gang. Gemeente en HDSR zijn voornemens om de schade te verhalen,” schrijft het Stadsbestuur vrijdagavond in een brief aan de gemeenteraad.

Langzaam maar effectief

Een gespecialiseerd bedrijf is bezig de olie te verwijderen. ,,Dit gaat langzaam, maar effectief,” aldus het hoogheemraadschap. Naar verwachting is de olie na het Paasweekend opgeruimd. ,, Bezoekers van het gebied zullen bij een bepaalde lichtinval wel kunnen zien dat er een ‘reflecterend’ vliesje op het water ligt,” waarschuwt het gemeentebestuur. Rondom het gebied staan borden om inwoners te informeren over de situatie.

