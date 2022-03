Verdachte vlucht naar Dubai, proces tegen vermeende omkopers politiemol Orm K. vertraagd

Onderknuppel

De Zeistenaar heeft K. volgens het Openbaar Ministerie een bedrag tussen de achthonderd en duizend euro beloofd/betaald, bij de Rotterdammers gaat het om 10.000 euro. Politiemol K. werd in 2020 veroordeeld tot een celstraf van vier jaar omdat hij de onderwereld aan adressen en kentekens had geholpen. Die info werd bijvoorbeeld gebruikt voor een reeks beschietingen in Rotterdam .

De 30-jarige verdachte - bij wie ook acht kilo cocaïne werd aangetroffen en achtduizend euro cash- zit als enige nog vast. Zijn advocaat kwalificeerde zijn cliënt als een ‘onderknuppel’ en ‘een loopjongen in het geheel’. ,,Hij beseft dat hij die acht kilo drugs niet in zijn woning had moeten hebben, maar de duur van zijn voorarrest in deze zaak is niet uit te leggen, gelet op de rol die hij speelde in het geheel. Ik vrees dat het rechtshulpverzoek aan Dubai onderop de stapel komt te liggen, het is niet fair mijn cliënt daar zo lang op te laten wachten.’’