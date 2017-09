Verdachte woningoverval Maarsbergen ontkent: ‘Ik was niet eens in de buurt!’

Kozijn

Mede omdat zijn dna werd aangetroffen op dat kozijn, is de man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de woningoverval. Het slachtoffer werd om vier uur ‘s ochtends overvallen, terwijl hij op de bank in zijn woonkamer lag te slapen. Hij werd meegesleurd naar zijn slaapkamer, waar handen en voeten met een touw werden vastgebonden. De daders doorzochten zijn woning en gingen ervandoor met een telefoon en portemonnee.

Oppervlakkig

In eerdere verklaringen tegenover de politie had de verdachte nog gezegd nooit in Maarsbergen te zijn geweest. Voor de rechtbank verklaarde hij vandaag dat hij de omgeving slechts zeer oppervlakkig had waargenomen. Hij zei ook het overvallen pand niet herkend te hebben als woonboerderij, omdat hij er geen enkele keer een paard of een koe had zien lopen.