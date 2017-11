Verdachten aangehouden voor witwassen geld liquidatieslachtoffer

Eind 2016 waren politie en justitie al een onderzoek gestart naar Wessels. Omdat hij er een zeer luxueus leven op na hield, maar geen normale baan had bestond het idee dat hij zijn levenswijze op andere manieren financierde. Wessels was vaak in Spanje, bezocht feesten met dure VIP-tafels, reed in grote en dure auto’s en was vaak in het bezit van grote sommen contant geld. Nadat Wessels werd geliquideerd richtte het witwasonderzoek zich op de nabestaanden, omdat werd vermoed dat zij diens vermogen hadden overgenomen.