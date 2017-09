Verdachten mensenhandel op Zandpad willen nieuwe rechters

OM eist acht maanden cel voor misbruik door fysiotherapeut

12:57 Een 55-jarige fysiotherapeut noemde seksuele handelingen 'een probaat middel tegen lichamelijke en psychische klachten'. De aanklager van de rechtbank in Utrecht vindt echter dat de Eindhovense fysiotherapeut de cel in moet voor seksueel contact met zijn patiënten in een Utrechtse praktijk.