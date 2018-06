Verdachten mislukte liquidatie: ‘We wilden iemand bang maken. Klaar’

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord of doodslag. Met medeverdachte Egbert M. wachtte hij in mei 2017 uren in een auto tot het beoogde slachtoffer thuis kwam. Nadat de man uitstapte, ging Egbert met een automatisch wapen in zijn hand achter het slachtoffer aan. Hij schoot alleen in de lucht, maar het wapen deed het niet, zei hij tegen de rechter.

Slachtoffer Soufiane werd niet geraakt. Hij rende voor zijn leven en kreeg onderdak bij studenten die het voorval zagen gebeuren.

Vlucht

De twee mannen reden over de A12 naar Nieuwerbrug. Op een parkeerplaats staken ze hun vluchtauto in brand en stapten in een BMW. De politie was hen snel op het spoor en arresteerde ze.

Tijdens verhoren lieten de mannen lang niets los. In januari dit jaar vertelden ze tegen de rechter-commissaris dat ze geen intentie hadden om een moord te plegen, maar het slachtoffer slechts bang wilden maken.

De verdachten wilden vandaag tijdens de rechtszaak weinig loslaten over hun opdrachtgevers; alleen dat ze een Marokkaanse achtergrond hebben.