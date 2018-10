Verdachten plofkraken willen geen eenzame kerst in de cel

Levensgevaarlijke situaties

In totaal zijn 55 plof-, ram- en trekkraken onderzocht, waarvan bij 19 volgens het OM te bewijzen is dat de zeven erbij betrokken waren. Zij zouden steeds in groepjes van twee of drie hebben toegeslagen, vooral in een straal van tientallen kilometers rond Utrecht. De kraken vonden steeds met een gestolen auto plaats (vaak een Audi) en altijd bij een Albert Heijn met ING-automaat. Volgens het OM is het na de aanhouding van het zevental rustig geworden op het gebied van kraken in ons land. Maar alle verdachten ontkennen stellig betrokkenheid.