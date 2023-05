Verdachten van 22 plofkraken opgepakt: mogelijk vijftien jaar celstraf boven het hoofd

Kampong richting play-offs, Daan Groot Zwaaftink (40) stopt nu echt: ‘Het lichaam houdt een beetje op’

De kogel is door de kerk bij Daan Groot Zwaaftink. Nog een paar wedstrijden en dan stopt de 40-jarige routinier van Kampong met voetballen op niveau. Als de nacompetitie voorbij is, is het klaar, weet hij zeker. ,,Ik hoopte vandaag niet te stoppen, maar we hebben nog vier potjes”, zei het boegbeeld na de 8-3 zege op Venray.