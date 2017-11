Verdachten van moord op Badloe (43) vrijdag voorgeleid bij rechter-commissaris

De twee mannen die zijn aangehouden in verband met de liquidatie van Timon Badloe, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de twee langer in voorarrest blijven.

De 43-jarige Badloe werd dinsdagochtend in de Apolloburg doodgeschoten. Hij zat net in zijn auto en wilde naar zijn werk rijden, toen hij van dichtbij met een automatisch vuurwapen werd beschoten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Badloe, die ook wel bekend stond als Chico, was actief in het criminele circuit en hield zich bezig met de handel in harddrugs. Hij was een jeugdvriend van de crimineel ‘Rasta Gilly’, die in 2013 in dezelfde straat werd doodgeschoten. Dat was destijds een vergelding voor diens betrokkenheid bij een ripdeal.

De verdachten gingen er in een donkere auto vandoor, die ze even later in Vleuten in brand staken. Daar stapten ze over in een andere auto, waarmee ze met een rotvaart via de provinciale weg en de A2 naar Amsterdam reden. Vlak bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) werden ze klemgereden door een arrestatieteam van de politie. Het gaat om twee mannen van 24 jaar, afkomstig uit de Bijlmer. Beiden zouden van Antilliaanse afkomst zijn.

Liquidaties