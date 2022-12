Vergaderingen moeten sneller in Stichtse Vecht, dus mogen inwoners niet meer spreken in de raad

Streep door bouw van omstreden woontoren in Utrecht: ‘Menselijke maat wint het van grote geld’

Na jaren van verzet van bewoners is de omstreden bouw van een woontoren op een parkeerplaats in Utrecht definitief van tafel. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met een voorstel van de PvdA om te stoppen met het haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw bij het Rachmaninoffplantsoen.

18:00