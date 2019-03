Vergeten in de trein (echt waar!): een kunstbeen, opgezette fret, doopjurkje en Russische helm

VIDEOHet Spoorwegmuseum is een opmerkelijke collectie rijker: zo’n zeventig bijzondere voorwerpen, die reizigers achterlieten in de trein. Van kunstbenen en een doopjurkje tot autosleutels van een Porsche.

Wie laat er nu een opgezette fret, Russische tankhelm of autosleutels van een Porsche achter in de trein? En neemt daarna ook niet meer de moeite om navraag te doen bij de NS of de spullen ook gevonden zijn?

Volledig scherm Twee kunstbenen. © Angeliek de Jonge NS-woordvoerster Anne van der Wel kan het zich voorstellen dat reizigers spullen achterlaten. ,,Als je haast hebt of als je snel moet overstappen, denk je er niet aan. Of je hebt een afspraak’’, somt ze wat redenen voor de vergeetachtigheid op.

In het Spoorwegmuseum zijn nu in een glazen kast de meest bijzondere voorwerpen te zien die reizigers in de afgelopen decennia in de trein hebben achtergelaten. Het gaat om bizarre gevonden artikelen: twee plastic kunstbenen, waarvan één inclusief een kous en een schoen, een Engelse motorbril, autosleutels van een Porsche en van een Aston Martin, tapdansschoenen, een decorstuk van een grafsteen voor een toneelvoorstelling, een opgezette fret, een doopjurkje, een viool, een collectebus voor het Astma Fonds, een Russische tankhelm, een pop, een bloeddrukmeter en een koffer van een machinist.

Aluminium kist

Volledig scherm Een opgezette fret met drie poten. © Angeliek de Jonge Conservator van het Spoorwegmuseum Tuur Verdonck nam vorige week, samen met pr-woordvoerder Evertjan de Rooij, een aluminium kist vol met achtergelaten voorwerpen in ontvangst. De kist was een schenking van de NS. Sommige spullen werden al meer dan dertig jaar bewaard in het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen van de NS in Utrecht. ,,Ik heb tegen de medewerkers van het bureau gezegd dat als zij deze bijzondere spullen zouden wegdoen, het Spoorwegmuseum de plek is om ze te bewaren’’, licht Verdonck toe.

In de vitrine, gesitueerd in de hal naast de bibliotheek van het Spoorwegmuseum, staan de pronkstukken. ,,Het is een soort rariteitenkabinet’’, zegt De Rooij. ,,Het geeft een aardig inkijkje in wat reizigers allemaal laten liggen in de trein.’’

Quote Ruim 60 procent van de spullen komt terug bij de eigenaar. Misschien zelfs nog wel meer Anne van der Wel, NS-woordvoerster

Vorig jaar lieten reizigers 129.000 spullen achter in de trein, vertelt Van der Wel. Een aantal dat in absolute zin stijgt, maar wel tegen de achtergrond dat ook het aantal treinreizigers ieder jaar stijgt. ,,Ruim 60 procent van de spullen komt terug bij de eigenaar. Misschien zelfs nog wel meer.’’

Van der Wel benadrukt dat de vergeten spullen de eerste vijf dagen bewaard worden op het station waar ze zijn ingeleverd. Reizigers die via de site van de NS een opsporingsformulier invullen, kunnen hun spullen daar bij de servicebalie kosteloos ophalen. Daarna gaan de goederen naar het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen, waar ze minimaal drie maanden opgeslagen blijven. In dat depot liggen zo’n 50.000 voorwerpen. ,,Bruikbare onderdelen worden daarna gerecycled. Andere spullen worden opgekocht door een opkoper, die ze verkoopt op de markt’’, zegt Van der Wel.

Te bijzonder

De tentoongestelde voorwerpen in het Spoorwegmuseum vonden de medewerkers van het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen te bijzonder om weg te doen. De verhalen achter de vondsten intrigeren, maar zijn onbekend. In het depot liggen nog veel meer bijzondere vergeten spullen. ,,Een complete set ski’s met stokken, buggies en een rollator’’, vertelt Van der Wel.

Volledig scherm Conservator Tuur Verdonck (links) laat pr-woordvoerder Evertjan de Rooij de opgezette fret zien, die een reiziger ooit vergat in de trein. In het Spoorwegmuseum zijn nu bijzondere achtergelaten spullen te zien. © Angeliek de Jonge

Top 5 van meest vergeten spullen Wat zijn de meest achtergelaten voorwerpen in de trein? NS-woordvoerster Anne van der Wel somt de top 5 op. 1. Ov-chipkaarten en bankpasjes. ,,In het depot liggen nu zo’n 55.000 pasjes.’’ 2. Mobiele telefoons. ,,Hoeveel weet ik niet, maar het gaat echt om heel veel.’’ 3. Tassen. ,,Tassen in allerlei soorten en maten. Van rugzakken, damestassen tot boodschappentrolleys.’’ 4. Portemonnees. 5. Sleutels.

Volledig scherm Een doopjurkje. © Angeliek de Jonge

Volledig scherm Een collectebus voor het Astma Fonds. © Angeliek de Jonge

Volledig scherm Autosleutels van een Porsche en van Aston Martin. © Angeliek de Jonge

Volledig scherm Tapdansschoenen. © Angeliek de Jonge

Volledig scherm Een Russische tankhelm. © Angeliek de Jonge