Het is echter in Vianen gebruikelijk om toe te staan dat horecazaken open zijn in aanloop naar het verstrekken van de vergunningen, zegt de gemeente. Het is dan echter wel van belang dat de exploitant zo snel mogelijk alles op orde heeft, zodat de vergunningen verleend kunnen worden.

Als de exploitant van Eethuis Pasha opnieuw vergunning aanvraagt, wordt weer gekeken of aan alle eisen is voldaan. Ook wordt dan de aanvraag getoetst aan de Wet Bibob, wat de mogelijkheid biedt de integriteit van aanvragers van vergunningen te toetsten. De gemeente is niet bereikbaar om uit te leggen of dat een formaliteit is of in dit geval dringend noodzakelijk. Als alles in orde is, wordt vergunning verstrekt en kan de zaak de weer open.