Verhoren verdachte in zaak natuurgenezeres Sara G. verloopt moeizaam

Tom B. heeft nog altijd geen verklaring afgelegd rond de dood van een 49-jarige Zweedse in het huis van natuurgenezeres Sara G. in Kockengen, begin vorig jaar. De man verblijft al maanden in een cel in Ierland, maar het lukt het Openbaar Ministerie maar niet om hem verhoord te krijgen.

Grote vraag is nog altijd wat de rol van B. is geweest bij de dood van de vrouw, die werd aangetroffen in een kamer waar B. op dat moment aanwezig was. Omdat een arts niet direct een onnatuurlijke doodsoorzaak constateerde, konden Sara G. en rechterhand B. op de vlucht slaan.

De van oorsprong Israëlische G. heeft meerdere verblijfplaatsen en werd bij een daarvan in Duitsland aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van haar patiënt. Ze zit al 502 dagen in voorarrest, nadat ze het slachtoffer in Kockengen behandeld had met het alternatieve middel ibogaïne, dat levensbedreigende bijwerkingen heeft.

Niet vlekkeloos

B. werd pas in de loop van dit jaar aangehouden in Ierland, dat een uitleveringsverzoek heeft ontvangen uit Nederland. Meest waarschijnlijke scenario is nu dat B. in Ierland een politieverhoor krijgt, waarbij ook afgevaardigden van justitie uit Nederland aanwezig zijn.

Contacten over dit verhoor verlopen niet rechtstreeks maar via bureau Eurojust. En dit gaat allesbehalve vlekkeloos, vooral omdat justitie in Ierland niet gewend is om afgevaardigden uit andere landen aanwezig te laten zijn bij verhoren. Terwijl die aanwezigheid volgens het Openbaar Ministerie in Nederland in deze zaak juist van groot belang is, om gerichte vragen te kunnen stellen.

Advocaat Peter Souren wil namens zijn cliënt Sara G. (60) ook graag aanwezig zijn bij de verhoren. Hij verbaast zich erover dat de verhoren zo lang op zich laten wachten. Bovendien is hij zeer verrast dat het OM vandaag op zitting liet doorschemeren dat het nog maar de vraag is of B. wel wordt vervolgd. ,,Terwijl hij naast het lijk is aangetroffen. Hij is net zozeer verdachte in deze zaak als mijn cliënt.’’

Einddossier

Het OM noemt het laten plaatsvinden van de verhoren met een Nederlandse afvaardiging ‘echt heel ingewikkeld’. Maar ondertussen stelt het OM wel vertrouwen te hebben dat dit alsnog goed gaat komen. De rechtbank droeg het OM vandaag ook op om er alles aan te doen die verhoren zo snel mogelijk af te ronden.

Eind oktober moet het einddossier in de zaak gereed zijn. Daar kan het verhoor van B. en een enkele andere getuige en deskundige nog aan toe worden gevoegd. Op 18 december moet vervolgens de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden, waar tenminste anderhalve dag voor is uitgetrokken.

Vrije voeten

Sara G. is vandaag zelf niet op de tussentijdse zitting aanwezig. Haar advocaat probeert haar opnieuw op vrije voeten te krijgen tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar daar voelt zowel het OM als de rechtbank, gelet op de maatschappelijke belangen, weinig voor.