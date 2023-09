Verhuiswagen botst tegen bouwsteiger, politie sluit Nieuwegracht af

Pijlen richten zich op technisch directeur Zuidam, want ook onder Penders is FC Utrecht als los zand

De pandoering tegen Feyenoord (1-5) van gisteren symboliseert de chaos bij FC Utrecht. Nu Michael Silberbauer is ontslagen, zijn opvolger Ron Jans aanstaande is, rijst de vraag of de positie van technisch directeur Jordy Zuidam nog houdbaar is in Galgenwaard. Wat vaststaat: de harde kern eist zijn vertrek.