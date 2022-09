Verhuizing RIVM naar Utrecht wederom vertraagd: niet eerder dan 2025

Wat bezielde Histro toen hij bij zijn dollemans­rit inreed op agenten, auto’s en omstanders? ‘Ik was paranoia’

Het is een wonder dat er tijdens de dollemansrit van Histro niemand is verongelukt. De op dat moment 18-jarige is onder invloed van drank, lachgas en cocaïne, als hij tóch besluit achter het stuur te kruipen. Hij ramt meerdere rijdende voertuigen en in Soesterberg knalt hij vol op een politieauto met daarin een agent.

1 september