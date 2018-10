Verkeersaso's racen door Utrechtse woonwijk Oog in Al

De bestuurders van een blauw bestelbusje en een zwarte Volkswagen Golf hadden afgelopen vrijdag geen boodschap aan de dagelijkse file op de Lessinglaan in Oog in Al. Op een filmpje op autojunk.nl is te zien hoe de twee levensgevaarlijke toeren uit te halen om zo snel mogelijk de wijk uit te komen.

Zo scheuren ze zij aan zij over het fietspad, snijden andere automobilisten af, duiken over de middenberm de Dantelaan in om even later via de middenberm op te duiken bij de verkeerslichten bij de Everard Meijsterlaan. Of de twee ruzie hebben, bezig zijn met een soort straatrace of 'gewoon' haast hebben, is niet duidelijk.