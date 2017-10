Verkeersinfarct rond Utrecht door afsluiting en kettingbotsing

Op de A12 is ook de andere kant op het verkeer vastgelopen. Daar is een kijkersfile ontstaan. Rijkswaterstaat adviseert daarom via de zuidelijke route van de A15 en de A27 om te rijden.

Bypass

Inmiddels is op Laagraven bij de McDonalds een 'bypass' in het leven geroepen om het verkeer van het bedrijventerrein af te krijgen. Het verkeer wordt daar deels over het fietspad geleid en kan alleen richting Nieuwegein rijden. Het verkeer stond daar vanmiddag al uren vast en kon geen kant op.

Kettingbotsing

Tussen de Meern en knooppunt Oudenrijn heeft aan het eind van de middag een kettingbotsing plaatsgevonden. Daarbij zijn vier auto’s, een busje en een vrachtwagen betrokken. Eén persoon is door de brandweer uit een van de auto's geknipt en raakte zwaargewond. Ook andere inzittenden zijn gewond geraakt.

In de richting van Utrecht zijn vier rijstroken afgesloten. Er staat momenteel ruim 25 kilometer file. De afsluiting van de N408, de belangrijke verbindingsweg tussen de A12 en Nieuwegein en Houten, zorgt voor extra ellende. Verkeer dat bedrijventerrein Liesbosch af wil, staat nu al ruim een uur stil voor de Liesboschbrug. Via de Winthonlaan en de Mauritiuslaan moet het verkeer via de Europalaan de A12 op, of naar het zuiden richting Nieuwegein.