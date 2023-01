Verkeersinfarct rond Utrecht door twee ongelukken; Rijkswaterstaat adviseert reis uit te stellen

Hij lijkt op een huisarts, maar voet­bal-inhoude­lijk ijzersterk: ‘Silberbau­er heeft de gunfactor bij Utrecht’

Michael Silberbauer zit zaterdagavond, wanneer AZ in Alkmaar de tegenstander is, pas voor de zesde keer in de dug-out tijdens een officiële wedstrijd van FC Utrecht. Toch is zijn populariteit nu al voelbaar in Galgenwaard. Hoe komt dat? ,,Hij heeft de hoop teruggebracht. Dat proef je aan alles.”

27 januari