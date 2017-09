Verkeersregelaars begeleiden fietsers op 'levensgevaarlijke' Zeister kruising

Omwonenden klaagden al eerder dat de nieuwe kruising geen vooruitgang was. Op 12 september hebben de omwonenden hun ongenoegen tijdens een inloopspreekuur nog eens kenbaar gemaakt.



Voor met name fietsers zou het in de ochtend- en avondspits levensgevaarlijk zijn. Zo is de middenstrook veel te klein uitgevallen waardoor auto's die moeten afslaan nog steeds half op de weg staan. Ander verkeer kan er dan nauwelijks langs en fietsers moeten vervolgens overal tussen door zien te manoeuvreren.



De verkeersregelaars staan er sinds begin deze week. Verkeer wordt nu tegengehouden als er grote groepen fietsers moeten oversteken. De verkeersregelaars zien zelf ook geregeld gevaarlijke situaties. Met name als het erg druk is en er ook veel afslaand verkeer is.