Verkeersregelaars nodig om files in grootste fietsenstalling ter wereld te lijf te gaan

De reden voor de fietsfile in de stalling heeft er volgens een woordvoerder van NS mee te maken dat het september is: de drukste maand op perron, station en in de fietsenstalling. Mensen gaan weer naar school en werk en gebruiken daarvoor het openbaar vervoer. ,,Daarnaast is de grootste fietsenstalling ter wereld onlangs pas geopend en moeten we nog het een en ander leren. Zo weten we nu dat we meer personeel in moeten zetten om fietsers uit te checken.” De NS heeft vandaag het aantal personeelsleden verhoogd die de fietsers uitchecken. Daarnaast zet de NS binnenkort ook verkeersregelaars in om de fietsers de weg te wijzen. Op dit moment kunnen fietsers de uitgang van twee kanten benaderen, in de toekomst moet dat van één kant kunnen.



Maandag doet de NS een proef in Breda om het uitchecken in fietsenstallingen te versnellen. Er wordt getest met apparaten dat het personeel, dat nu het uitchecken regelt, vervangen. Wellicht biedt dit in de toekomst perspectief voor de grootste fietsenstalling ter wereld.