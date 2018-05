Verklaringen kroongetuige Nabil B. ‘nu al onbetrouwbaar en onbruikbaar’

UpdateEen lange, blanke man was volgens kroongetuige Nabil B. betrokken bij de liquidatie van Hakim Chengachi in Utrecht begin 2017. Diezelfde man zou ook betrokken bij de moordpoging op Khalid H. twee dagen later. Hij zou de vluchtauto van de daders hebben bestuurd.

Die bewering staat haaks op de bevindingen van justitie tot nu toe. „Daarmee zijn de verklaringen van de kroongetuige op voorhand al onbetrouwbaar”, aldus advocaat Maat. Hij verdedigt Ferrel T., een van de vier verdachten van de liquidatie van Chengachi en de poging tot moord op Khalid H.

Maat reageerde vanochtend in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. Daar staan de vier terecht voor de liquidatie en de moordpoging in Overvecht, die in januari 2017 vlak achter elkaar plaatsvonden. Khalid H. was het uiteindelijke doelwit van de vier. De moord op Chengachi, die in dezelfde flat woont, zou een vergissing zijn geweest.

Vluchtauto

In de tussentijdse zitting van vandaag gaf verdachte Jerrel Z. nog maar eens toe dat híj de vluchtauto bij – in ieder geval – de tweede liquidatiepoging bestuurde. Z. heeft een zeer donkere huidskleur. Volgens kroongetuige Nabil B. waren bij beide misdrijven dezelfde mensen betrokken.

De vraag is dus of de verklaringen van kroongetuige Nabil B. bij de rechtszaak betrokken worden, omdat die dus geen bewijs zouden opleveren.

Het Openbaar Ministerie wil de rechtszaak tegen de vier graag in september écht inhoudelijk laten beginnen. Als de verklaringen van de kroongetuige wél nodig zijn, wordt de zaak in ieder geval verlengd tot maart volgend jaar. De rechtbank heeft namelijk extra tijd nodig om de betrouwbaarheid van de verklaringen van Nabil B. te controleren. Als de zaak pas in maart verder gaat, is dat niet de eerste vertraging die de zaak oploopt.

De verklaringen van kroongetuige Nabil B. (30) spelen een belangrijke rol bij de behandeling van deze en andere liquidatiezaken in het criminele circuit van Utrecht.

Moord op broer

Na de moord op Chengachi stapte Nabil B., zelf een bekende in het criminele circuit van Utrecht en Amsterdam, naar het Openbaar Ministerie om als kroongetuige daders en opdrachtgevers van verschillende liquidaties te openbaren. Over de inhoud van zijn 26 getuigenissen is nog niets naar buiten gebracht. Zes dagen na de presentatie van B. als kroongetuige, werd zijn broer Reduan in Amsterdam als vergelding door criminelen gedood.

De advocaten van de vier verdachten van de liquidatie van Chengachi en de poging om Khalid H. te doden, hebben de verklaringen van de kroongetuige inmiddels in hun bezit. Ze mogen die pas als bewijs in hun zaak inbrengen als het Openbaar Ministerie die getuigenissen heeft gecontroleerd op hun betrouwbaarheid.